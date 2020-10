Escolas estaduais de Sergipe realizam projeto interescolar

09/10/20 - 06:31:45

Os colégios estaduais de tempo Integral Colégio Estadual Leandro Maciel, em Aracaju, e o Centro de Excelência 28 de Janeiro, em Monte Alegre de Sergipe, se juntaram para realizar um diálogo sobre a cultura, a história e a identidade sergipanas, através do desenvolvimento do projeto SERGIPANIDADES: UM DIÁLOGO INTERESCOLAR.

A partir dos escritores e das escritoras sergipanas, há um diálogo sobre questões que formam a cultura brasileira, que problematizam nossas diferentes realidades e conflitos e que são formadoras de nossa gente.

Esse evento representa um encontro entre as áreas de Ciências Humanas e de Linguagens dos dois colégios, possibilitando uma melhor integração entre alunos e professores de dois diferentes territórios sergipanos. O intuito é garantir o conhecimento, a leitura e o diálogo com a cultura sergipana, com aqueles que produziram e produzem para este Brasil, a partir de suas vivências sergipanas.

O evento está sendo realizado através de apresentações dos nossos alunos e alunas, unindo os territórios sergipanos, o litoral e o sertão, em um diálogo interescolar, fruto dos nossos esforços escolares.

Em época de quarentena e pandemia, as tecnologias têm encurtado distâncias e favorecido o debate e a partilha. Esse evento é realizado através do Google Meet, podendo aproximar e encurtar nossas distâncias com a cultura, a arte e a gente sergipana e possa nos conectar ao nosso país de um modo transformador.

Os professores envolvidos do Colégio Estadual Leandro Maciel, em Aracaju, da área de Ciências Humanas são: Edilene Leal, Rodrigo Lima e Frankly Rolim, e da área de Linguagens e suas tecnologias: Laís Araújo, Iara Carvalho. No Centro de Excelência 28 de janeiro, em Monte Alegre de Sergipe, os professores envolvidos de Linguagens e suas tecnologias são: Carlos Alexandre, Alex Victor, Daiane Porto, Jakson Santana, Jozelma Santana e os de Ciências Humanas: Cléber Nunes, Daiane Oliveira, Wellington da Silva.

Juntos estão mobilizando as duas unidades de ensino para aquilo que representa alguns dos objetivos da educação: a partilha, a integração e o respeito aos saberes e aqueles que os construíram e que vieram antes de nós, que produziram e fizeram a diferença em seu tempo.

PROGRAMAÇÃO:

02 out. 2020 às 14:30h

Tema: Identidade Sergipana no Alto Sertão – Prof. Dr. Rodrigo Lima/ C. E. Leandro Maciel (Aracaju)

A poesia indo à escola (Carmelita Fontes, Hermes Fontes e Santo Souza)- alun@s do C.E. 28 de Janeiro ( Monte Alegre de Sergipe)

09 out. 2020 às 14:30h

Tema: Literatura sergipana do alto sertão ao litoral – Prof. MSc. Carlos Alexandre/ C. E 28 de janeiro (Monte Alegre de Sergipe)

A poesia indo à escola (Aglacy Mary, Lígia Pina, Alina Paim) – Alun@s do C. E. Leandro Maciel (Aracaju)

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Professor da Rede Estadual