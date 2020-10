ESTA SEMANA, EDVALDO PERDE MAIS TRÊS LIMINARES CONTRA RODRIGO VALADARES

09/10/20 - 16:14:43

As críticas e cobranças realizadas por Rodrigo Valadares à atuação de Edvaldo Nogueira em Aracaju tem intimidado o atual prefeito, que foi procurar recursos judiciais para tentar parar o candidato bolsonarista e se livrar do “julgamento” do povo.

Somente nesta semana, a Justiça Eleitoral desconsiderou três pedidos de liminar feitas por Edvaldo contra Rodrigo Valadares, solicitando a retirada de publicações feitas em redes sociais.

Nas mensagens em que Edvaldo alegou constar conteúdos inverídicos, com fatos desconectados da realidade, Rodrigo refere-se à operação da Polícia Federal na Prefeitura do município, a falta de diálogo ao falar da economia e ao marketing adotados pelo prefeito.

Todavia, na contramão das apresentações realizadas por Edvaldo, a Justiça Eleitoral não entendeu que se fizeram presentes tais irregularidades, ficando decidido indeferir as liminares e encerrando o caso com mais três vitórias de Rodrigo contra Edvaldo.

Por Ana Luísa Passos