Feirão de Imóveis dos Correios – Propostas devem ser enviadas até a próxima semana

Interessados em participar do Feirão de Imóveis dos Correios devem se atentar aos prazos para envio de propostas. A abertura dos envelopes com os lances está agendada para a próxima semana, entre os dias 13 e 15 de outubro. No Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e no Paraná, há 13 imóveis com editais abertos para esse período. Em Foz do Iguaçu/PR, por exemplo, o imóvel comercial situado no centro da cidade possui duas edificações, com área total construída de 458,91 m². A região do imóvel concentra infraestrutura de serviços urbanos já consolidada, proximidade com bancos, órgãos públicos, hotéis, restaurantes, lojas e comércios dos mais variados ramos e portes, favorecido ainda pelos atrativos turísticos. No Distrito Federal, são mais de 25 imóveis desocupados – para entrega imediata-, localizados em regiões com serviços públicos como ruas pavimentadas, transporte coletivo (ônibus e/ou metrô), bancos, escolas e serviço de saúde básico. Alguns imóveis ficam em áreas nobres de Brasília. Para participar das licitações, os interessados devem apresentar as propostas em envelopes fechados, os quais serão abertos na data marcada. O acesso aos editais e demais informações sobre cada certame estão disponíveis na página dos Correios. Vídeos com imagens panorâmicas de alguns dos móveis também estão disponíveis no canal da empresa no YouTube. Gestão imobiliária – O Feirão de Imóveis dos Correios oferta a venda de apartamentos, prédios, terrenos, entre outros, nos Estados de AL, BA, CE, DF, ES, GO, MT, MS, MG, PR, PE, RJ, RN, RS, RO, SC, SE e SP. Os interessados poderão conhecer os imóveis por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Para cada imóvel será divulgado o respectivo edital de licitação, contendo o preço mínimo de venda e outros detalhes.