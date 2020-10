Fim de semana de altas temperaturas em várias regiões de SE

Os termômetros devem marcar máxima de 36 graus no Alto Sertão do estado

Um fim de semana de muito calor em todo o estado de Sergipe, é o que prevê o Centro de Meteorologia do Estado. A primavera já apresenta aspectos de verão em todas as regiões e as temperaturas vão variar na máxima de 30 graus no litoral até 36 no Alto Sertão sergipano.

De acordo com o meteorologista do Centro de Meteorologia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (Sedurbs), Overland Amaral, para a madrugada deste sábado (10), já nas primeiras horas, há condições e chuva na região Centro Sul e Centro Agreste a Oeste do estado, na divisa com a Bahia. “A ocorrência de chuva se dá sempre na madrugada, quando há um aumento de nebulosidade. Acontece exatamente ao contrário do dia, quando diminui a nebulosidade pois há alta da insolação e da pressão atmosférica”, explica.

Para este sábado, durante o dia, a previsão é de tempo ensolarado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis. Para o domingo (11), a meteorologia prevê tempo ensolarado, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis.

Os municípios de Divina Pastora, Poço Redondo, Porto da Folha, Riachuelo e Santa Tosa de Lima devem registrar a máxima de 34 graus e a capital pode variar com a mínima em torno de 22 graus e máxima de 30. Já no Alto Sertão, os municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo e Porto da Folha devem registrar máxima de 36 graus.

