Governo inicia o debate sobre retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino

09/10/20 - 05:29:10

O governador Belivaldo Chagas se reuniu nesta quinta-feira (08), no Palácio dos Despachos, com o Comitê Técnico-Científico de Atividades Especiais (Ctcae), para ouvir sugestões das diversas entidades do setor educacional sobre a possibilidade de volta às aulas presenciais. Essa foi a primeira de uma série de reuniões para discutir o tema.

Durante a reunião foi apresentada a situação epidemiológica de Sergipe e exemplo dos estados que retornaram as aulas presenciais. Além disso, foi apresentado o planejamento da Secretaria de Estado da Educação para um possível retorno das atividades presenciais nas unidades de ensino, como as medidas de segurança e vigilância.

Participaram da reunião, representantes da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (SINTESE), Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe (FENEN), Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado Sergipe (SINTRASE), Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do Estado de Sergipe (SINEPE), União Sergipana dos Estudantes Secundaritas (USES) e a Universidade Tiradentes.

Foto: Arthuro Paganini/ASN