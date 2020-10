Liminar expedida nesta sexta-feira afasta o sargento Vieira e assume Heliomarto Rezende

09/10/20 - 16:44:49

O juiz Raymundo Neto,acatou nessa quinta-feira (08), pedido de liminar impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), afastando o recém empossado sargento Vieira, do cargo de vereador de Aracaju

Vieira assumiu a vaga aberta após o falecimento de Jason Neto e ficou no mandato por cerca de um mês, quando a direção do diretório municipal do PDT resolveu reivindicar a vaga, já que era do partido.

As informações são de que sargento Vieira volta à condição de suplente e a vaga aberta será assumida pelo 4º suplente da coligação, o médico-veterinário Heliomarto Rezende.

Em conversa com o médico-veterinário Heliomarto, ele informou que já foi comunicado pela presidência da Câmara que deverá fazer o ato de posse na próxima semana. “Quero deixar claro que não reivindiquei a vaga. Apenas vou cumprir o que determina a legislação”, disse Heliomarto.

Ao comentar sobre a decisão judicial, sargento Vieira disse que “lamento a postura do “democrata” deputado federal Fabio Henrique, candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, e presidente estadual do PDT por permitir que minha saída precoce da Câmara de Vereadores se efetivasse”.

Tentamos falar com o presidente do PDT municipal mas ele não atendeu o telefone.