Maioria dos brasileiros pretende comemorar o Dia das Crianças

09/10/20 - 08:47:04

Brinquedos e atividades que divertem e ensinam são opções para presentear meninos e meninos

A segunda data mais importante do segundo semestre para o varejo se aproxima e traz boa expectativa para o comércio. Estudo realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Offer Wise indica que 72% dos brasileiros devem ir às compras por conta do Dia das Crianças. Para atender às demandas dos consumidores, as lojas dos dois principais centros de compras em Sergipe oferecem um mix variado e recebem as famílias com conforto e segurança, seguindo os protocolos sanitários.

Além de games, peças do vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos e brinquedos em geral, nos shoppings Jardins e Riomar, em Aracaju (SE), as famílias encontram jogos e atividades que desenvolvem a coordenação motora, o raciocínio e outras habilidades, bonecos que refletem a diversidade e livros que ajudam a criança a entender os sentimentos.

Pesquisa feita pela Social Miner em parceria com a Opinion Box confirma que a maioria dos brasileiros deve comemorar o Dia das Crianças neste ano e aponta que os brinquedos lideram o ranking de intenções de compras. Dos entrevistados, 77% pretendem incluir um brinquedo na lista de presentes. Jogos (35%), artigos de moda e acessórios (29%), eletrônicos (25%) e itens de livraria (15%) também integram a relação. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), a data representa 35% das vendas do setor no ano.

Ainda de acordo com a Social Miner e a Opinion Box, 51% dos consumidores devem investir entre R$ 50 e R$ 200 nas compras do Dia das Crianças. E opções não faltam para quem pretende presentear. Dentre os destaques estão os brinquedos, jogos e livros que, além de entreterem, auxiliam a garotada a quebrar preconceitos, lidar com as diferenças e as emoções, sentir-se representada e exercitar a mente.

JOGOS E ATIVIDADES

Quem conta um conto

A brincadeira estimula a criatividade, o raciocínio e a comunicação. Neste jogo, não há vencedores ou perdedores. Os jogadores devem utilizar as cartas como guias para criar histórias, contos, fábulas totalmente inéditos.

Indicado para maiores de 7 anos.

LAB – 42 experiências

Com este kit de laboratório, a criançada vai explorar os elementos químicos e desenvolver o apreço pela ciência, observando as reações químicas, descobrindo se as substâncias são ácidas ou básicas, dentre outras curiosidades. Basta seguir as instruções.

Indicado para maiores de 10 anos.

Jogo da Vida – Decisões

Faculdade, Centro de Pesquisas, Shopping Center ou Hospital? A vida é feita de escolhas e, nesta brincadeira, os participantes devem escolher objetivos para alcançar e trilhar um mundo de possibilidades.

Indicado para maiores de 8 anos.

Detetive Júnior – DPA

Neste jogo, os participantes devem seguir as pistas para descobrir quem furtou as capas dos Detetives do Prédio Azul. A brincadeira instiga a curiosidade e ajuda a criançada a desenvolver o raciocínio lógico.

Indicado para maiores de 5 anos.

LIVROS

Emocionário

Com este dicionário de Cristina Pereira e Rafael Valcárcel, as crianças aprendem a reconhecer suas emoções e a expressar sentimentos. Mais de 40 palavras são explicadas de forma simples e delicada e representadas com ilustrações inspiradoras, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência emocional da criança.

Indicado para maiores de 6 anos, incluindo os adultos.

O Poder da Ação para Crianças

Com a ajuda da turminha mais querida no Brasil, o autor Paulo Viera mostra à garotada que a vida pode ser incrível e repleta de conquistas. Mônica, Cascão, Magali e Cebolinha vivem aventuras incríveis no Bairro do Limoeiro, revelando como a autorresponsabilidade, a gratidão e o foco são essenciais para se realizar sonhos, construir uma vida de sucesso e ser feliz.

Indicado para maiores de 6 anos, incluindo os adultos.

Um amigo eficiente e feliz

Neste conto do escritor sergipano, Almeida Júnior, o cadeirante Igor vence as dificuldades e preconceitos enfrentados no ambiente escolar, com atitudes proativas e o companheirismo do amigo Arthur.

Indicado para maiores de 10 anos.

O dia em que Marília me ensinou a ver

A autora Priscila Pereira Boy convida o leitor a refletir sobre respeito e diversidade. A obra conta a história de Marília, uma menina cega que desperta a curiosidade dos colegas ao chegar na escola acompanhada do seu cão-guia. Aos poucos, alguns estudantes se aproximam de Marília e aprendem com ela que existem diferentes maneiras de enxergar e perceber o mundo.

Indicado para maiores de 3 anos.

BONECOS

My Little Collection e Little Dolls

A marca Diver Toys conta com uma variedade de bonecas e bonecos que refletem a diversidade brasileira. São bebês, meninos e meninas, brancos, pretos e morenos.

Indicado para maiores de 3 anos.

Baby Alive

A Hasbro tem lançado diversas versões da boneca que é uma das mais queridas pela garotada. A variedade de tons de pele, tipos de cabelo e estilos de vida refletem a diversidade dos povos de todo o mundo.

Indicado para maiores de 3 anos.

Barbie

Com mais de 75 anos de história, a boneca mais famosa no mundo está sempre se reinventando. Para fortalecer a representatividade das crianças, a loira de corpo escultural tem ganhado diferentes formas, cores, biotipos e feito novos amigos ao longo do tempo.

Indicado para maiores de 3 anos.

Heróis

Em 2018, o primeiro super-herói negro da Marvel protagonizou um sucesso no cinema. Em 2019, foi a vez da Capitã Marvel estrelar o seu longa-metragem, dividindo com a Mulher Maravilha da DC Comics a façanha de serem umas das poucas heroínas a ganharem destaque na sétima arte. Os bonecos articulados desses personagens levam até as crianças representatividades do empoderamento do negro e da mulher.

Indicado para maiores de 4 anos.

Onde encontrar?

Shopping Jardins – Ri Happy, Lojas Americanas, Le Biscuit, Piticas e Livraria Escariz

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Mais informações: (79) 2107.5555 | shoppingjardinsonline.com.br.

RioMar Shopping – PB Kids, Saraiva, Lojas Americanas, Le Biscuit, Piticas e Livraria Escariz

Av. Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio, Aracaju | SE.

Mais informações: (79) 2104.9750 | riomararacajuonline.com.br.

Por assessoria

Foto: Divulgação