Marcio Macêdo defende licitação do transporte público e efetivação do Plano Diretor

09/10/20 - 11:01:49

Petista apresentou compromissos durante entrevista à Rádio Cultura

Na manhã desta sexta-feira, 09, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), concedeu entrevista à Rádio Cultura e defendeu a efetivação de ações de melhorias no transporte público da capital e, também, a definição do Plano Diretor. Na oportunidade, ele também comentou sobre a necessidade de investimentos no setor econômico e de trabalhos concretos em favor da terceira idade.

“Eu quero dar ao povo de Aracaju a condição para se locomover pela cidade, com transporte de qualidade, com ciclovias estruturadas. A nossa mobilidade não pode ficar atrasada. É urgente fazer a licitação do transporte coletivo, respeitando a lei. Aracaju tem a tarifa muito alta e um serviço péssimo. Isso não é dignidade para o povo. O Bilhete Único também é um projeto que quero para nossa cidade”, afirmou.

De acordo com o petista, o crescimento desordenado da capital também é uma de suas preocupações, por conta disso, ele reforçou a necessidade da efetivação do Plano Diretor. “Aracaju não pode continuar crescendo desordenadamente. O Plano Diretor é uma prioridade. Mas, para isso, precisamos ouvir o povo, os empresários, toda sociedade. Comigo, Aracaju conhecerá uma gestão com desenvolvimento sustentável, com obras que unam a cidade ao meio ambiente”, disse.

Outro ponto defendido por Márcio foi o fomento econômico dos jovens e incentivos aos micro e pequenos empresários. “Nós vamos fazer um plano municipal para aquecer a economia, incentivar os micro e pequenos empresários, os empreendedores individuais. Vamos oferecer os meios necessários aos trabalhadores. Nossa gente tem competência para atuar em diferentes setores, mas falta incentivo. Nós vamos apresentar esse debate e investir em ações de fomento à economia local”, ressaltou.

Além disso, ele também pontuou sobre a importância do cuidado com os idosos, possibilitando ações que incluam este público nos debates. “Vamos transformar Aracaju em uma cidade que respeita e valoriza o idoso. Com o PT, Aracaju garantiu recursos para o pagamento da aposentadoria. Infelizmente, o atual prefeito acabou com a contribuição municipal para previdência. Lamentável. Isso irá mudar”, garantiu.

Fonte e foto assessoria