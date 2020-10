MOTORISTA FICA FERIDO APÓS BATER VEÍCULO EM POSTE DE ENERGIA EM ARACAJU

09/10/20 - 06:38:48

Um motorista ficou ferido após bater o veículo na manhã desta sexta-feira (09) contra um poste na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, no Bairro Jardins, em Aracaju.

Devido a gravidade do acidente, o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu).

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), são de que o trânsito está parcialmente interditado e sendo desviado pela Avenida Marieta Leite.

A Energisa foi acionada para desligar a rede elétrica e está no local fazendo os reparos no poste. A previsão de término do serviço é às 12h.

Foto SMTT