Não houve surpresa na pesquisa do Ibope: Edvaldo com 32% e Danielle Garcia com 21%

09/10/20 - 21:40:46

Não houve surpresas no resultado: Edvaldo Nogueira (PDT), que tenta a reeleição, teve percentual de 32% das intenções de votos, seguido pela delegada Danielle Garcia (Cidadania) que ficou com 21%, numa diferença de 11%.

O terceiro colocado foi o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) que conseguiu 6%, Marcio Macedo (PT) é o quarto colocado com 5%, Almeida Lima (PRTB), a delegada Georlize Teles (DEM) e Lúcio Flávio (Avante), todos com 3%, vêm em quinto lugar, em sexto lugar está Alexis Padrão (Psol) que obteve 2%, seguido do delegado Paulo Márcio (DC) com 1% e no final Gilvani Santos (PSTU) que não foi citado pelos entrevistados, assim como Juraci Nunes.

Branco/Nulo deu 18% e Não sabe/não respondeu – 6%. A pesquisa foi encomendada pela TV Sergipe

Rejeição – A pesquisa do Ibope também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os percentuais foram os seguintes: Almeida Lima (PRTB): 42% Edvaldo (PDT): 26%, Rodrigo Valadares (PTB): 25% Márcio Macêdo (PT): 16%, delegada Danielle (Cidadania): 13%, Alexis Pedrão (PSOL): 7%, delegado Paulo Márcio (DC): 7%, Georlize (DEM): 5%, Gilvaní Santos (PSTU): 5%, Juraci Nunes (PMB): 5%, Lúcio Flávio (Avante): 5%, poderiam votar em todos: 3%, não sabem ou preferem não opinar: 12%.

Os entrevistados podiam apontar mais de uma resposta, por isso a soma dos fatores apontados é de mais de 100%.

Margem de erro da pesquisa: 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 504 eleitores da cidade de Aracaju foram ouvidos. A Pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 9 de outubro. Com Número de identificação na Justiça Eleitoral: SE‐02812/2020.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.