“Passagem cara e ônibus sucateado? Isso vai acabar”, afirma Rodrigo Valadares

09/10/20 - 15:07:12

Ao falar de mais uma de suas propostas nas redes sociais, o candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, ressaltou a importância de modificar a mobilidade da capital, a começar pelos transportes públicos que vêm causando transtorno aos usuários

“Passagem cara e ônibus sucateado? Isso vai acabar. Temos que tratar a mobilidade com a complexidade que ela merece”, disse.

Atualmente, o serviço prestado tem gerado insatisfação a quem necessita utilizá-lo. Em um trabalho divulgado pelo portal F5 News, é possível observar passageiros reclamando da má infraestrutura dos terminais públicos, grande falha da atual gestão, e o desequilíbrio entre o aumento de valores das tarifas e a diminuição na qualidade do serviço.

“As tarifas sempre são reajustadas para valores progressivos, porém as condições precárias da “maioria” dos transportes coletivos de Aracaju continuam em estado crítico. Se fosse algo paritário/igualitário para a população (Custo x Qualidade) talvez a satisfação dos usuários estivesse na aba Verde(Positiva), porém o que percebemos é que os custos com transporte público aumentam e também aumenta a insegurança, o constrangimento, riscos”, avaliou um internauta do portal.

Propostas de Mudança

Detalhando as renovações que pretende aplicar nos transportes públicos de Aracaju, presentes em seu plano de governo, o candidato bolsonarista informou que exigirá das empresas modernidade e preocupação com meio ambiente.

“Primeiro, falando de transporte público, na licitação que nós iremos fazer, exigiremos que os ônibus que vierem para nossa cidade sejam modernos, tenham Wi-Fi, ar-condicionado e sejam ambientalmente corretos, com diminuição de emissão de poluentes”, ressaltou.

Com a substituição de veículos velhos por novos, automaticamente mais pessoas priorizarão o custo-benefício do serviço, o número de carros circulando em Aracaju tenderá a cair e resultará em mais vantagens para o ecossistema.

Outro ponto destacado por Rodrigo, foi a valorização aos motoristas e o estímulo à competição, a fim de que a população usufrua de excelentes serviços.

“Não iremos perseguir motoristas de aplicativos, taxistas, moto taxistas e nem transportes de lotação. Iremos estimular, credenciar e promover cada vez mais a competição para que os cidadãos tenham o melhor serviço, com menor preço e que atenda a sua demanda”, prometeu.

Por Assessoria, com informações do F5 News