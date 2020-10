POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER SUSPEITA DE MATAR MARIDO E SIMULAR UM SUICÍDIO

09/10/20 - 08:33:33

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (8) suspeita de simular o suicídio do próprio marido. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 22 de março deste ano.

A vítima teria sido encontrada por sua companheira na sala de sua residência, pendurada por um lençol, sendo, supostamente, vítima de enforcamento. Anadege, por sua vez, teria feito o Boletim de Ocorrência e prestado depoimento relatando que o companheiro teria pratico o suicídio.

Dentro desse contexto, as investigações, inicialmente, foram abertas para apurar hipóteses de suicídio. No entanto, os trabalhos periciais indicaram que o caso seria de homicídio, uma vez que, não foram encontrados sinais ou lesões compatíveis com asfixia, à circunstância do suicídio.

Os familiares da vítima também passaram a estranhar a postura da suspeita e observaram inconsistências na sua versão dos fatos. Segundo o laudo do IML, Anderson teria sido morto com ação de um instrumento contundente.

Sendo assim, as investigações passaram a apontar Anadege como a principal suspeita. O trabalho policial continuará para que todas as circunstâncias do fato sejam apuradas e o caso completamente elucidado. Ela permanece presa e à disposição da Justiça.

Com informações da SSP