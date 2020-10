POLÍCIA PROCURA HOMEM QUE TENTOU ESTUPRAR ADOLESCENTE EM SOCORRO

09/10/20 - 07:23:00

A polícia está mobilizada tentando localizar um homem que está sendo acusado de tentar estuprar na tarde desta quinta-feira (08) uma adolescente de aproximadamente 12 anos, no conjunto Marcos Freire I, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas por uma testemunha que filmou a tentativa de estupro são de que o elemento, de posse de uma faca, ameaçou a vitima, porém no momento da consumação do crime, a jovem gritou e o homem saiu correndo e dizendo que estava com a “namorada”.

Desesperada, a menina pede socorro e é ajudada pelo homem, que passava pelo local. Ela foi socorrida pela pessoa que evitou o crime e a levou para a residência da mãe.

O fato será investigado pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE), os policiais trabalham para identificar a vítima, a fim de coletar depoimento e saber detalhes do que possa ter acontecido. Há informações iniciais sobre o suspeito do crime, que já estão sendo trabalhadas pelas equipes policiais.

A polícia foi comunicada do fato e iniciou as buscas. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato através do 190 ou 181.

Foto redes sociais