PRF INICIA A OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 2020 NO ESTADO DE SERGIPE

09/10/20 - 06:02:44

A PRF inicia nesta sexta-feira, 9, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. Neste ano, o feriado de 12 de outubro ocorrerá em uma segunda-feira, causando um final de semana “prolongado”. Historicamente, há um aumento relevante no fluxo de veículos nas rodovias federais.

Em Sergipe, o efetivo da PRF será reforçado nas ações de policiamento ostensivo preventivo e o foco da operação será o enfrentamento à criminalidade e à acidentalidade, em conformidade com a missão da instituição de “Promover a prosperidade da Nação, garantindo a segurança pública e a mobilidade no Brasil”.

A PRF destaca a importância do respeito a legislação e da postura defensiva no trânsito, uma vez que a redução da acidentalidade contribui diretamente na disponibilidade de leitos hospitalares, medida relevante no atual contexto de pandemia.

A operação segue até a meia-noite do dia 12 de outubro. Denúncias e solicitações de auxílios podem ser feitas pelo telefone 191.

Restrição de tráfego

-Para trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela Resolução nº 210/2006, do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações, passíveis ou não da concessão de Autorização Especial de Trânsito – AET ou Autorização Específica – AE, em rodovias federais

09/10/2020 Sexta-feira 16:00 às 22:00

10/10/2020 Sábado 06:00 às 12:00

12/10/2020 Segunda-feira 16:00 às 22:00

Fonte: PRF/SE