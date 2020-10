Produtores participam de Dia de Campo sobre manejo de ordenha e manejo de bezerras

09/10/20 - 10:19:18

Os produtores do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG participaram do ‘Dia de Campo’ sobre manejo de ordenha e manejo de bezerras no município de Nossa Senhora da Glória. O objetivo do Dia de Campo é trocar informações e experiências.

O Dia de Campo aconteceu em duas propriedades no município de Nossa Senhora da Glória na última quinta-feira, 8. Na Fazenda Lagoa da Mata, o encontro foi conduzido pelo técnico de campo Rhavanne Emanuel Santos.

“Uma das principais dificuldades do produtor é realizar um manejo adequado dentro da sua propriedade, seja por falta de instrução, questões financeiras ou comodismo. O Dia de Campo teve por objetivo mostrar os principais cuidados com as bezerras recém-nascidas, manejo alimentar, sanidade e bem-estar visando o melhor desenvolvimento dos animais e uma maior precocidade na primeira cobertura de forma prática, eficaz e economicamente viável, sendo adaptada a realidade de cada propriedade ”, afirma Rhavanne.

Manejo de ordenha

O Dia de Campo sobre manejo de ordenha aconteceu no povoado São Gonçalo, em Nossa Senhora da Glória. Manejo de ordenha é uma das principais estratégias para garantir a qualidade do leite produzido na propriedade.

O instrutor Rafael de Mesquita Pereira destacou os principais temas discutidos durante o encontro. “ O objetivo foi mostrar o manejo correto e a diferença dos tipos de ordenha e o manejo adequado das bezerras e novilhas. As principais dificuldades apontadas pelos produtores foram o tipo de produto para usar na cura do umbigo, quando e como administrar o colostro dos bezerros e como fazer a secagem das vacas corretamente”.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria