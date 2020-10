RODRIGO: DANIELLE SE JUNTOU AOS FRACASSADOS DA POLÍTICA PARA FAZER NEGOCIATA

09/10/20 - 12:36:38

O deputado estadual Rodrigo Valadares, candidato a prefeito pelo PTB, afirmou, nesta sexta-feira, 9, em entrevista à rádio Jornal FM, que a delegada Danielle Garcia “se juntou à velha política para fazer negociatas”. Segundo ele, a candidata do Cidadania já “loteou a prefeitura” e “vendeu a alma ao diabo”.

“Danielle, a candidata de Alessandro, pegou os fracassados da política que o povo mandou pra casa, trouxe de volta, para fazer da prefeitura boquinha para tentar ocupar mandato de novo”, declarou.

Entre estes “fracassados da política”, Rodrigo citou seu primo, o ex-deputado federal Valadares Filho, e o ex-senador Eduardo Amorim. “É Valadares Filho que quer ser deputado, é Amorim que quer voltar a ser senador. Enxergam a Prefeitura, não para instrumento de transformação, mas para trampolim político para o seu projeto político de 2022”, disse.

Para o deputado, “Danielle acabou com a palavra dela” e já está loteando a Prefeitura de Aracaju, mesmo antes do resultado da eleição. “Danielle se juntou à velha política, fez negociatas, e acabou de anunciar uma secretaria em que o secretário vai ser o presidente de um partido. Isso é loteamento de prefeitura para projetos pessoais”, afirmou ele, em referência ao anúncio feito por Danielle de que, se eleita, o secretário de Desenvolvimento Econômico será o presidente do PL, Milton Andrade.

Por Valter Lima