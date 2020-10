SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SINTESE DIALOGAM SOBRE AULAS REMOTAS

09/10/20 - 14:27:29

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, acompanhado do superintendente executivo, professor José Ricardo de Santana; da diretora de Educação, professora Ana Lúcia Lima e da equipe técnica, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 9, de forma remota, com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), para tratar de assuntos relacionados às aulas não presenciais.

Dentre os temas discutidos, o gestor da pasta dialogou sobre contratação temporária de professores substitutos para atuarem em aulas remotas, levantamento sobre alunos que possuem acesso as aulas, material de apoio aos estudos, entre outras ações empreendidas para promover o suporte pedagógico durante a suspensão das atividades presenciais. Além disso, Modesto também recebeu sugestões no que se refere a implementação do Novo Ensino Médio na rede estadual de ensino.

“É extremamente importante mantermos esse tipo de diálogo com o movimento sindical que representa os profissionais que estão fazendo a diferença na manutenção das aulas não presenciais: os professores. Educação se faz com construção participativa e estamos à disposição para ouvir todos que desejam fazer parte desse percurso”, frisou Josué Modesto.

Presenças

Participaram da reunião online a diretora do Departamento de Educação da Seduc (DED), professora Ana Lúcia Lima; a presidente do Sintese, professora Ivanete Alves Cruz; o vice-presidente do Sintese, professor Roberto Silva; o assessor político do Sintese, Hildebrando Maia; as assessoras de Comunicação, Gleice Queiroz, da Seduc; e Carolina Rejane Souza, do Sintese. Além dos sindicalistas Amilton Andrade Santos Junior e Carlos Antônio Silva de Castro Junior, e a presença da chefe de gabinete da Seduc, Rosilene Santos.

Assessoria de Comunicação da SEDUC