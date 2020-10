TV Sergipe não fará debate no primeiro turno em Aracaju

A TV Sergipe não realizará o tradicional debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju agora no 1º turno da disputa. Comunicado neste sentido foi feito, hoje (9), pela Rede Globo e vale para todas as afiliadas. A direção global informou que não promoverá debates nesta fase da campanha eleitoral por não ter conseguido chegar num acordo com os partidos políticos a respeito das normas sanitárias de proteção ao novo coronavírus. A TV Atalaia, afiliada da Rede Record, já havia decidiu não promover no 1º turno o confronto de ideias entre os prefeituráveis da capital.

Segundo o comunicado da Rede Globo, a pandemia do novo coronavírus impõe restrições sanitárias para salvaguardar a presença de todos os envolvidos no debate e o grande número de candidatos seria um empecilho para seguir tais regras. Em setembro, a Globo já havia sinalizado que só realizaria debates contando com os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas e declarou, em nota, a preocupação de contágio.

“Os estúdios da Globo são ambientes altamente controlados, para evitar contágio de seus profissionais. O risco de submeter suas equipes ao coronavírus por dias seguidos de contatos com candidatos em permanente exposição às ruas é muito alto”, diz a nota da emissora.

TV Atalaia

TV Atalaia já havia decidido que o debate somente acontecerá se o pleito de Aracaju for para o 2º turno. A previsão da emissora afiliada da TV Record é promover o debate entre os dois candidatos finalistas às 22h do dia 20 de novembro, uma sexta-feira. O diretor de Jornalismo da TV Atalaia, Eduardo do Vale, explicou que na campanha do 1º turno ocorrerão duas entrevistas de 10 minutos com todos os candidatos a prefeito. A primeira no Balanço Geral, ao meio dia, e a segunda no Jornal do Estado, à noite.

