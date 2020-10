Unidades Regionais do Ipesaúde retomam atendimento seguindo protocolos

As unidades realizarão somente atendimento clínico, ou seja, todos os procedimentos administrativos deverão ser realizados online, por meio do www.ipesaude.se.gov.br

Seguindo os protocolos de biossegurança recomendados pelos órgãos de saúde diante da pandemia do coronavírus, na última quinta-feira, 1° de outubro, as Unidades do Instituto de Promoção e Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe (Ipesaúde) de Lagarto, Itabaiana, Propriá e Estância retomaram o atendimento.

As Unidades Regionais foram readequadas para atender todos os beneficiários com segurança, como explica a gerente das unidades do interior, Claudiovânia dos Santos. “Reconfiguramos todo o ambiente para que pudéssemos oferecer segurança para os beneficiários e para os servidores. Foi implantada uma placa de acrílico em cada recepção, que servirá como barreira protetora, toda a disposição das cadeiras foram reorganizadas de forma a manter uma distância segura. Além disso, foi disponibilizado álcool gel para os beneficiários que chegam à unidade. A entrada só será permitida com o uso de máscara”, explica.

Novo funcionamento

Para realizar a marcação da consulta, o beneficiário deverá entrar em contato com a unidade da sua região. O atendimento será por blocos de horários e paciente deverá comparecer à unidade no horário marcado, sempre utilizando máscara. Só será permitida a entrada de acompanhantes em casos de extrema necessidade.

“Nessa pandemia vimos a necessidade de implantar um sistema de atendimento online para procedimentos administrativos, o que facilitou a vida dos beneficiários. Por ter dado certo, pretendemos continuar, sendo assim nossas unidades funcionarão apenas com serviços clínicos”, explica a coordenadora das Unidade Regionais, Claudiovânia dos Santos.

Unidades

A Unidade de Estância fica localizada na Rua Gumercindo Bessa, 293, Centro. Funciona nas segundas e quintas, das 7h às 13h e nas terças, quartas e sextas, das 7h às 16h. Oferece atendimento em Clínico Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Para marcação de consulta, entrar em contato através do (79) 3522-1479.

A unidade de Itabaiana fica na Av. Dr. Ivo de Carvalho, 441, Centro. Funciona de Segunda a sexta, das 7h às 13h. Com as seguintes especialidades: Clínico Geral, Pediatria, Ginecologista, Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Nutricionista e Psicólogo. Telefone para contato (79) 3431-2826.

Lagarto e Propriá

A Unidade de Lagarto está localizada na Av. Contorno, 946, Centro. Funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h. E oferece atendimento nas seguintes especialidades, Ginecologia, Urologia, Clínico Geral e Fisioterapia. Telefone para contato (79) 3631-2837.

A Unidade de Propriá fica localizada na Rua Rotary, 300, Centro. Funciona de segunda a sexta, das 7h às 13h. E tem as seguintes especialidades disponíveis, Clínico Geral, Pediatra e Dentista. Número para contato (79) 3322-1528.

