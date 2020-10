ASSESSORIA DIZ QUE PESQUISA IBOPE ERRA E CANDIDATO FOI PREJUDICADO

10/10/20 - 07:57:36

A Pesquisa do IBOPE registrada sob o n° SE-02812.2020 não utilizou o nome de urna utilizado no Questionário a ser aplicada nas entrevistas do candidato à prefeitura de Aracaju, Rodrigo Valadares. Dessa forma, compromete a credibilidade do resultado da pesquisa.

A pesquisa também não preenche diversos requisitos da Lei 9.504/97. Diante dessa situação, a Coligação Frente Conservadora e Coligação Compromisso Esperança e Verdade instaurou processos que estão em fase de instrução, de maneira que se acredita que ao final será demonstrado a série de erros na Pesquisa a ser divulgada pela IBOPE, ensejando indenização pelo prejuízo civil por decorrência da perda de voto.

Outro fato é que pesquisa também não preenche diversos requisitos da lei, tais como ausência de ponderação do nível econômico, variáveis do plano amostral não correspondentes a do Tribunal Superior Eleitoral, erro nas percentagens do sexo masculino e sexo feminino, erro na margem de erro na pesquisa.

O candidato Rodrigo Valadares declarou que “como representante do povo sergipano, zelo rigorosamente pelos princípios da democracia, compromisso pelo eleitor e busco sempre pela transparência.”

Por. Assessoria de comunicação