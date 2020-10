Autor de projeto contra acúmulo de função, Soneca tenta evitar demissão em massa de cobradores

10/10/20 - 07:44:27

O vereador Palhaço Soneca (PSD) voltou a defender esta semana os rodoviários que trabalham em Aracaju. A preocupação do parlamentar é com o aumento de cobradores demitidos por causa da implantação do sistema de catraca eletrônica. Soneca é autor de um um Projeto de Lei que prevê a impossibilidade do acúmulo de função do motorista.

“Em 2017, assim que assumi uma vaga na Câmara de Vereadores protocolei o projeto para evitar o que esta acontecendo hoje em dia. Semana que vem vou pedir uma posição aos colegas parlamentares e pressionar para tornar a medida em lei”, avisou.

Para Soneca, é inadmissível o acúmulo de atividades para o motorista. “Quando isso acontece, o mesmo profissional tem duas ocupações simultâneas, aumentando o risco de acidentes e ainda por cima retirando involuntariamente a vaga de um trabalhador, no caso o cobrador. É lamentável”, desabafa o vereador.

No caso do sistema das catracas eletrônicas, Soneca lamenta a posição da classe patronal e acredita que o seu Projeto de Lei, já aprovado em primeira votação, tem a legitimidade de evitar futuras demissões em massa no futuro.

Fonte e foto assessoria