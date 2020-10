DANIELLE GARCIA DESAFIA EDVALDO NOGUEIRA PARA DEBATE: “OLHO NO OLHO”

10/10/20 - 08:48:29

Diante da decisão das emissoras de TV de não realizar debates, a candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), desafiou o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT) para um debate.

Danielle fez o desafio em seu programa eleitoral e nas redes sociais. “É injusto e anti democrático a população ir às urnas sem um debate com o atual prefeito. Faltando três meses para o fim da gestão, ele fez uma maquiagem na cidade com obras eleitoreiras para iludir os aracajuanos. Porém, não explica as diversas suspeitas que rondam a sua administração. Ele mente para a população. Por isso lancei o desafio: vamos debater, Edvaldo, eu e você, olho no olho, a real situação de Aracaju. Você escolhe a hora e o local. Tá feito o desafio. Agora só depende de você”, salientou Danielle.

Por Fábio Viana