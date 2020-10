FECOMSE: COMÉRCIO NÃO PODERÁ FUNCIONAR NESTE FERIADO DE 12 DE OUTUBRO

10/10/20 - 09:05:39

Devido ao não-fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho 2020, o comércio de Sergipe não poderá funcionar neste feriado do dia 12 de outubro. A informação é do presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse), Ronildo Almeida.

Ele explica que na Convenção Coletiva de 2019 ficou acordada a abertura do comércio em algumas datas comemorativas, entre elas o dia 12 de outubro. “Mas, como ainda não houve o fechamento da Convenção Coletiva este ano, não é possível o funcionamento em nenhum feriado, já que nada nesse sentido foi acordado com o sindicato”, ressalta Ronildo Almeida.

O presidente da Fecomse lembra que a data-base da categoria é janeiro, e, desde o final do ano passado, foi enviada ao setor patronal a proposta dos trabalhadores.

“Mas até agora não houve definição. Estamos abertos ao diálogo para o fechamento da Convenção Coletiva 2020, mas o patronato não demonstrou interesse, até o momento, em avançar nas negociações. Diante disso, e como nada foi acordado com o sindicato sobre a abertura das atividades em determinadas datas, não é permitido o funcionamento do comércio no feriado desta segunda-feira”, pontua Almeida.

Ascom/Fecomse