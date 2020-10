Funcionários da Sergas se mobilizam e realizam doação de sangue ao Hemose

10/10/20 - 08:30:28

Campanha intitulada “Salvando Vidas” motivou os colaboradores

A Sergas lançou, internamente, uma campanha como forma de incentivar a doação de sangue pelo seus colaboradores no Hemocentro de Sergipe. Intitulada “Salvando Vidas”, a ação logo ganhou boa adesão por parte dos trabalhadores, que se sensibilizaram com a necessidade de doação devido às baixas no estoque de todos os tipos sanguíneos, agravado com advento da pandemia da COVID-19. A doação ocorreu nesta sexta-feira (09) e teve ainda como intenção o Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira (12), uma vez que a doação de sangue também representa um presente para as crianças que necessitam deste auxílio.

Para o advogado Nelson Tavares foi excelente experiência, uma vez que a doação representa um ato humano e de amor ao próximo. Doador há três anos, o colaborar da Sergas doa sangue três vezes ao ano. “É de suma importância as pessoas se sensibilizem com o sofrimento dos semelhantes que necessitam de ajuda”, afirma Nelson.

Estreante como doadora de sangue, a secretária executiva, Roselânia Dias, era só felicidade pela oportunidade de ajudar o próximo. “A doação de sangue é um ato importantíssimo para salvar vidas e agora que realizei esta primeira doação espero continuar uma doadora assídua e, dessa maneira, procurar ajudar o próximo”, frisa.

Para o diretor presidente da Sergas, Valmor Barbosa, a compreensão do cenário mundial, nacional e estadual e as constantes notícias sobre as baixas nos estoques dos bancos de sangue, levaram a uma boa adesão para a campanha, não só por parte dos colaboradores da Sergas, como os de empresas terceirizadas que atuam na sede da companhia.

“Devemos enaltecer a solidariedade humana de um gesto como este, onde as pessoas doam seu sangue para salvar outras vidas. É de um simbolismo humano e solidário muito grande, e os funcionários da Sergas e das empresas que prestam serviço junto a companhia estão de parabéns por este ato fraterno. Iremos instituir um calendário de doações para o próximo ano e também desenvolver estudo para cadastramento junto ao banco de medula óssea”, enfatiza Valmor.

Fonte e foto ascom Sergas