Hapvida expande atendimento com uma nova unidade na cidade de Aracaju

10/10/20 - 07:24:55

A Diagnóstico Centro é a 1ª unidade exclusiva para serviços de diagnóstico por imagem

Para garantir melhor atendimento e ampliar os serviços, a Hapvida inaugura essa semana uma nova unidade de saúde, a Diagnóstico Centro, que oferece os serviços de mamografia, raio x, densitometria óssea, eletroencefalograma, ultrassonografia e coleta laboratorial. Localizada na Rua Itabaianinha, 66 – Centro, funcionará de segunda a sábado. Para a Superintendente Nacional de Saúde Diagnóstico do Hapvida, Cidéria Costa, a inauguração representou um grande avanço para os beneficiários.

“O que faltava em Aracaju era uma unidade totalmente voltada exclusivamente para o diagnóstico de imagem e por isso optamos por fazer esse investimento na unidade Centro. Com isso, conseguimos atender melhor o nosso cliente e em uma boa localização da capital sergipana”, anuncia.

Horários de funcionamento

Para coleta laboratorial de segunda a sábado, das 6h às 12h30, para entrega de resultados será de segunda à sexta, das 8h às 17h e para os serviços de imagem de segunda à sexta, das 7h às 12h, das 13h às 18h e aos sábados das 7h às 13h.

Sobre o Sistema Hapvida

Com cerca de 6,4 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco e RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 40 hospitais, 184 clínicas médicas, 41 prontos atendimentos, 174 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

