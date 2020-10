Jouberto Uchôa será empossado na Academia Sergipana de Educação

10/10/20 - 08:04:34

O fundador do Grupo e reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa, será empossado na Academia Sergipana de Educação no próximo dia 15, às 19h

O pioneirismo do fundador do Grupo Tiradentes e reitor da Unit Sergipe, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, é um atributo além de intransferível, digno de reconhecimento. Afinal, o visionário educador transformou sua trajetória pessoal em uma oportunidade de impulsionar e inspirar vidas de milhares de sergipanos por meio da Educação, há 58 anos.

Para endossar tamanho prestígio e pensando na Educação de Sergipe, no próximo dia 15, professor Jouberto Uchôa de Mendonça será empossado na cadeira nº 15 da Academia Sergipana de Educação, cujo Patrono é Manoel Joaquim. A solenidade virtual acontecerá a partir das 19h e pode ser acompanhada por todos.

“Estou muito feliz com esta homenagem de uma entidade tão respeitada e importante na sociedade”, comenta Uchôa.

Este novo título se consolidará junto aos demais que Jouberto Uchôa de Mendonça já possui. Hoje, além de suas atribuições enquanto presidente do Grupo Tiradentes e reitor da Unit Sergipe, professor Uchôa também é membro da Academia Sergipana de Letras, ocupando a cadeira nº 23, sucedendo ao intelectual Luiz Antônio Barreto; é membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, cujo Patrono é professor Balduino Ramalho; e membro da Academia Sergipana de Administração.

A mais alta condecoração concedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Medalha da Ordem do Mérito Pontes de Miranda, foi destinada ao professor Uchôa. Além desta, a Medalha do Mérito da Justiça Criminal (Tribunal de Alçada Criminal, Rio de Janeiro); a Medalha do Mérito do trabalho (TRT 20ª Região, Aracaju); Medalha do Mérito Alvorada (Diários Associados); a Medalha 25 anos do Conselho Estadual de Educação; Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar – Assembleia Legislativa de Sergipe; a Comenda do Mérito Aperipê; a Comenda de Mérito Serigy no grau de Comendador.

Professor Uchôa ainda possui título de Cidadão Honorário de Maceió, concedido pela Câmara Municipal da capital Alagoana; Título de Cidadania Caruaruense, concedido pela Câmara Municipal de Caruaru; Comenda do Mérito Maçônico, concedida pela Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe; Comenda Manoel Prado Vasconcelos, concedida pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe.

Academia Sergipana de Educação

A Academia Sergipana de Educação tem o objetivo de difundir discussões que apontem propostas para melhorias na Educação do Estado. Além disso, deve cumprir o papel de fazer memória a grandes nomes significativos que contribuíram para a história da educação em Sergipe.

