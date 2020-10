Márcio Macêdo sai na frente e lança programas de campanha nas redes sociais

10/10/20 - 07:28:19

Pela primeira vez na história das eleições da capital, programas são disponibilizados para a população antes de veicular em emissoras de rádio e tv

A coligação ‘Aracaju de todos nós’, entendendo o fluxo que rege à sociedade no âmbito da propagação da notícia, sai na frente e antecipa programas eleitorais em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, 09, primeiro dia de exibição dos conteúdos nas emissoras de rádio e tv, Márcio Macêdo e a Professora Ana Lúcia, se diferenciam dos demais candidatos e disponibilizam, com exclusividade, dois materiais exclusivos para os eleitores.

O primeiro, com a presença do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, e do advogado Henri Clay, do Rede Sustentabilidade, traz uma narrativa sobre a importância da união de partidos de esquerda e progressistas que, juntos, propõem a mudança de Aracaju. “Hoje nós começamos uma caminhada muito importante para o Partido dos Trabalhadores. Nós temos candidatura própria à prefeitura de Aracaju. E nós temos uma história, temos um legado e temos uma militância que nenhum outro partido tem. Por isso mesmo, nós iremos às ruas conversar com a população e reafirmar os nossos compromissos com a cidade, com as pessoas e com a defesa da vida”, declara o senador.

“Em 2018, fui candidato a senador, sendo o segundo mais votado em Aracaju. Sou grato por quase 110 mil votos. Tenho uma longa história de luta na advocacia em defesa dos trabalhadores. Estava pré-candidato a prefeito pela rede sustentabilidade e, para não dividir as forças progressistas, decidimos pela união da frente democrática e popular. Estou com Márcio Macêdo e com a professora Ana Lúcia, para fazermos, juntos, uma Aracaju de todos nós”, complementa Henri Clay.

Já no segundo vídeo, que será exibido nas emissoras à noite, exibe uma mensagem do presidente Lula aos aracajuanos e aracajuanas. “Conheço muito bem a trajetória política de Márcio Macêdo e confio no seu trabalho. Márcio coordenou a caravana que eu fiz no Nordeste e me impressionou bastante sua capacidade de planejar e realizar. Ele sabe ouvir e trabalhar em equipe. Com ele, as coisas acontecem. Márcio Macêdo tem compromisso com nosso projeto de construir um Brasil melhor. Ele sabe como fazer Aracaju voltar a ter uma prefeitura que realize os projetos sociais que foram iniciados por Marcelo Déda. Vamos com o partido dos trabalhadores, vamos com Márcio Macêdo”, disse Lula.

O outro material também carrega o olhar sensível e humano de Márcio Macêdo com a situação vivida por todos durante a pandemia da covid-19, além de uma mensagem de apoio e esperança ao povo aracajuano. “Começamos essa campanha chorando a dor de mais de setecentas pessoas mortas pela covid-19 em Aracaju. Vidas que se perdem não podem ser contadas apenas na frieza dos números. Quero registrar todo o meu sentimento e respeito a dor dessas famílias. Eu tenho uma filha médica que trabalha no enfrentamento à covid-19. Eu sei o que é isso. Nós atravessaremos, de mãos dadas, mais essa turbulência e construiremos um novo caminho com muita fé em deus e esperança no futuro”, afirmou o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo.

Fonte e foto assessoria