“O que me move é a indignação pelo descaso com as pessoas”, afirma Danielle Garcia

10/10/20 - 07:38:18

A entrevistada do programa Balanço Geral, na TV Atalaia, desta sexta-feira, 09, foi a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania). Foi mais uma oportunidade de expor algumas propostas que fazem parte do plano de governo, elaborado a partir do diálogo com a população.

“Vamos fazer a política séria, honesta, transparente, com coragem. Características que faltam ao atual gestor. Os nossos cargos serão preenchidos de forma técnica, o que não vem ocorrendo. Nós vamos fazer diferente”, ressaltou.

Segundo a candidata, Aracaju apresenta os piores índices em diversas áreas, a exemplo da educação e empregabilidade. “Essa não é a capital que queremos. Não aguentamos mais uma gestão desastrosa, que desperdiça dinheiro, que asfalta rua em época de campanha, deixando as pessoas passando fome, sem moradia. Que prefeito é esse que diz que reconstruiu a cidade. Ele “reconstruiu” parte da cidade para tentar mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas o povo já acordou e não aguenta mais viver dessa forma”, salientou.

Danielle Garcia destacou ainda que o combate à corrupção será uma das marcas de sua administração. “Não dá para fazer gestão pública sem um controle rigoroso dos gastos, das metas, das ações. Se eu sou policial e carrego comigo ordem, disciplina e controle porque não trazer isso para a gestão pública, que mal faz? O que não pode é desperdiçar dinheiro, é superfaturar contratos, é não realizar licitações. Isso faz mal para a população”, destacou.

Em sua mensagem final, Danielle Garcia deixou claro que sua entrada na política não foi por vaidade ou pelo poder. “Encaro como uma missão. Mas não tem sido fácil enfrentar as duas máquinas, Estado e Município. Quero ser prefeita para trazer dignidade para as pessoas e desenvolvimento para a cidade, que hoje está no atraso completo. O que me move é a indignação pelo descaso com as pessoas. Por isso, me coloco à disposição para ser prefeita de Aracaju”, finalizou.

Foto assessoria

Por Fábio Viana