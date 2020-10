POLÍCIA MILITAR INTENSIFICA OPERAÇÕES POR TODO O ESTADO DURANTE O FERIADÃO

10/10/20 - 09:32:33

Desde as primeiras horas da sexta-feira (09), a Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), intensificou suas ações em diversos municípios do interior do estado. Em razão do feriado prolongado haverá um reforço de policiais e viaturas, por meio das Operações Sergipe Mais Seguro (SMS) e Saturação que acontecerão até a segunda-feira, (12).

A Operação Saturação está acontecendo principalmente nas praias do litoral Sul onde há aumento significativo de pessoas em razão do feriado. Os militares fiscalizam as áreas das praias para evitar que aconteçam aglomerações, visando o cumprimento do decreto governamental parra o combate da Covid.

Já a Operação Sergipe Mais Seguro é desenvolvida a partir das observações das ‘manchas criminais’, que indicam onde há uma maior incidência de crimes. Dessa forma, os batalhões localizados no interior do estado ampliaram as fiscalizações de trânsito, abordagens a veículos e a pessoas suspeitas, bem como, o que se refere a legislação oriunda do TRE que proíbe a realização de carreatas, comícios e qualquer outro ato que possa provocar aglomeração de pessoas.

De acordo com o comandante da Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rollemberg, “as ações estão acontecendo por todo o estado e há ainda uma preocupação com a legislação oriunda do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no que se refere a legislação eleitoral. Estaremos atentos para garantir o cumprimento da lei e a segurança de todos os sergipanos”, afirmou o coronel.

Fonte e foto: PMSE