Rodrigo Valadares revela as razões que o levou a disputar à prefeitura de Aracaju

10/10/20 - 07:32:13

Na nesta sexta-feira, 09, o atual Deputado Estadual e candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares, concedeu entrevista a Rádio Jornal da cidade e revelou o que o motivou a disputar as eleições de 2020 no pleito majoritário.

“Me incomoda muito ver cidades aqui ao lado avançando, como Maceió, Salvador, Recife Fortaleza, e Aracaju cada vez mais ficando atrasada”, disse.

Dando continuidade ao seu discurso, o candidato bolsonarista listou os diversos problemas que acometem toda a capital sergipana.

“Não é apenas as questões das obras eleitoreiras que faz uma cidade caminhar para frente. Aracaju hoje tem a pior educação do Brasil, nós somos os últimos no IDEB, nossa saúde é caso de polícia, a nossa geração de emprego é uma piada, 30 mil aracajuanos perderam vagas de emprego durante a pandemia, existem mais de 100 mil aracajuanos abaixo da linha da extrema pobreza. Enfim, Aracaju está, verdadeiramente, abandonada e sucateada”, desabafou.

Segundo ele, este é o resultado deixado pelo Governo de Esquerda e que precisa, urgentemente, ser restaurado.

“Reflexos de 30 anos de governo de esquerda que destrói uma sociedade, que inverte valores, que acaba com o dinheiro das pessoas , que desestimula a geração de emprego, empreendedorismo e é isso que nós queremos restaurar”, frisou.

Questionado sobre a sua forma direta de criticar a gestão atual e a velha política, Rodrigo destacou que é necessário falar a verdade, pensando no povo.

“Sou defensor feroz do nosso povo. Criticar quando está bom, não faz sentido algum. Se estivesse bom, eu não estaria criticando, como por exemplo, não critico o governo Bolsonaro que eu vejo que é um governo que vem trabalhando muito por nosso país e vem avançando. O que fez agora na pandemia, nenhum país do mundo fez. Agora, em Aracaju, vejo uma série de defeitos, uma série de problemas e eu não posso ficar calado. Sou um jovem inquieto, com vontade de mudar e eu não consigo aceitar mais Aracaju entregue do jeito que está”, reiterou.

Fonte e foto assessoria