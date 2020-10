Comunicação não violenta como ferramenta de harmonia no trabalho

A forma de expressão e de ouvir foi tema de debate promovido pelo curso de Marketing EAD no canal da Universidade Tiradentes no YouTube. Os professores Danielle Taís e Ricardo Fontes conversaram com a representante do Ateliê do Diálogo, advogada e egressa, Adriana Fontes.

Especialista na metodologia, com Treinamento Intensivo Internacional em Comunicação Não Violenta, do programa oficial do Center for Nonviolent Communication (EUA), Adriana destacou a importância de feedbacks e convivências saudáveis em ambientes corporativos para resultados satisfatórios e relações harmoniosas.

“Temos que naturalizar o feedback, que é o processo de levar informação de como a atuação dela tem impacto para os demais. Para isso é importante o diálogo, a troca de ideias. Nas palestras que realizo, noto um desejo grande de reconhecimento e uma resistência de receber feedback porque as pessoas já recebem o convite para uma conversa como uma possível reclamação”, disse.

Outros pontos abordados pela idealizadora do projeto Atelier do Diálogo foram a falta de conhecimento do líder ao realizar o feedback e de como utilizar o momento para desabafo, o receio de ser mal interpretado pela equipe e de como superar a resistência da equipe.

“O primeiro ponto é estabelecer uma relação de confiança entre o líder e a equipe. Quando há essa confiança, as pessoas ficam mais confortáveis de falar de forma mais transparente e honesta sobre o que está ocorrendo. Sobre engajamento, é importante que o liderado perceba que é notado, que o líder se importa com ela. É importante que seja observada do líder e do colaborador. Na prática, percebo que é muito desafiador o processo de dar e de receber feedback”, esclareceu.

A live completa pode ser assistida em www.unit.br/lives.

