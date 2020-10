Danielle Garcia percorre o Luzia, Ponto Novo e Médici em carreata

11/10/20 - 08:28:32

A noite desta sexta-feira, 09, foi de mini carreata para a delegada Danielle Garcia 23, candidata a prefeita de Aracaju, e para Valadares Filho (PSB), candidato a vice-prefeito. Desta vez, o percurso englobou o Luzia, Ponto Novo e Médici.

A recepção foi calorosa, como vem sendo em todos bairros por Danielle passa. Um exemplo disso foi Dona Lourdes, moradora do Ponto Novo, que acompanhou a passagem dos candidatos e demonstrou o desejo de mudança. “Praguinha no peito. Agora é Danielle prefeita”, afirmou.

Danielle Garcia retribuiu o carinho e confiança da população. “Vou retribuir com muito trabalho, realizando uma gestão que promova a mudança que os aracajuanos esperam há tantos anos, com novas propostas para nossa cidade. Vamos juntos rumo à vitória no 15 de novembro”, ressaltou.

Fonte e foto Ascom/Danielle Garcia