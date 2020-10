ENERGISA SERGIPE INAUGURA O PARQUE ECOLÓGICO POXIM EM ARACAJU

11/10/20 - 08:09:18

O espaço foi doado ao Município de Aracaju e será administrado pela Prefeitura

Na tarde dessa sexta, 09 de outubro, a Energisa Sergipe, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, inaugurou o Parque Ecológico Poxim, localizado na Av. Tancredo Neves, nas proximidades da sede da empresa e às margens do Rio Poxim. O espaço foi construído pela Energisa e doado ao Município de Aracaju, que passa a administrar o Parque.

O projeto do Parque foi elaborado para transformar o terreno, que pertencia à Energisa, em um espaço de preservação ambiental, lazer e bem-estar para a população, com o objetivo de contribuir para conscientização das pessoas e aprendizado para as futuras gerações sobre a importância da conservação do meio ambiente, reforçando assim, o compromisso da empresa com a sustentabilidade socioambiental do estado de Sergipe.

O Diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais, explica que o espaço foi pensado também sob a ótica de um espaço educacional. “Instalamos placas com conteúdo educativo a respeito da fauna típica do manguezal, sobre as espécies das 2 mil mudas plantadas – todas elas nativas da Mata Atlântica – e sobre a utilização de madeira de reflorestamento em toda a infraestrutura do Parque, em linha com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental”, explica.

O Parque, que representa um presente da Energisa Sergipe para os sergipanos, conta com rampas de acessibilidade, espaço de exposições, parquinho e tirolesa kids, chalés, anfiteatro, academia ao ar livre, trilha ecológica, pier com vista para o Rio Poxim e estacionamento. O terreno tem 14.000m² e o Parque ocupa 2.000m² de área construída, desenvolvida exclusivamente em um espaço já degradado, ou seja, não houve nenhum impacto adicional ao manguezal.

Por Regiane de Andrade Sa

Foto: Régis Fonseca