Feirantes aprovam revitalização da feira de Propriá proposta por Dr Valberto

11/10/20 - 07:31:26

Na manhã deste sábado, 10, o candidato a prefeito de Propriá Dr. Valberto e seu vice Rafael Sandes estiveram na feira do município conversando com os feirantes onde foram muito bem recebidos.

Durante a visita Dr Valberto conversou com os comerciantes daquela área onde apresentou sua proposta de revitalização para feira que há 15 anos não passa por uma reforma. Ele aproveitou para desmentir os boatos dos adversários de que quando assumisse a prefeitura iria tirar a feira de lugar. “A feira vai continuar no mesmo lugar. O que vamos fazer é uma revitalização desse espaço. A nossa meta é melhorar a vida dos feirantes, comerciantes e da população em geral que frequentam essa localidade,” destacou Dr Valberto.

Os feirantes foram unanimes em concordar que a feira de Propriá permanece onde está, mas é urgente e necessário uma revitalização, um local para escoamento de pessoas que melhore a mobilidade desse espaço. Dentre as propostas de governo do candidato para a essa localidade está o projeto “Saúde na Feira”, onde Dr Valberto irá contratar uma equipe com ambulância para garantir um bom atendimento a todos e também possibilitar aqueles que não tem tempo de ir nas unidades de saúde para fazer exames simples como teste de glicemia e aferição de pressão, entre outros.

Fonte e foto assessoria