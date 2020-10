FERIADO DO DIA DAS CRIANÇAS, 12 DE OUTUBRO, ALTERA HORÁRIO DOS SERVIÇOS EM SE

11/10/20 - 10:05:32

Nesta segunda-feira (12) é feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data altera o horário de funcionamento de alguns serviços.

Shoppings

Nos shoppings Jardins e RioMar, localizados na Zona Sul de Aracaju, as praças de alimentação e lojas Americanas estarão abertas das 12h às 20h; os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero, no RioMar, e Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue, no Jardins, funcionarão a partir das 12h. O hipermercado GBarbosa abrirá no RioMar das 8h às 18h e, no Jardins, das 7h às 20h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

No Aracaju Parque Shopping, a área de alimentação e as Lojas Americanas irão funcionar das 12h às 20h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

O shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, estará aberto. Lojas e quiosques funcionarão das 12h às 20h, e a praça de alimentação das 12h às 22h.

No Peixoto, em Itabaiana, lojas âncoras abrem das 10h às 20h e praça de alimentação das 12h às 22h. As lojas satélites estarão fechadas e o cinema funcionará conforme programação da rede.

Supermercados

A Associação Sergipana de Supermercados (Ases) informou que esses estabelecimentos têm autorização para funcionar no dia 12 de outubro. O horário de funcionamento é estabelecido pelas próprias redes.

Centros

O Centro Comercial de Aracaju não vai funcionar no feriado de 12 de outubro.

Feiras Livres

Não há feiras livres na capital neste dia.

Mercados

No dia 12 de outubro, os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco funcionarão das 5h30 às 12h. O Mercado Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco e os demais mercados setoriais (bairros) estarão fechados.

Agências bancárias

As agências bancárias não funcionam no feriado de 12 de outubro.

Parque da Sementeira

O Parque Augusto Franco (Sementeira) estará aberto em horário normal, das 5h às 21h45, mantendo as orientações do decreto estadual para atividades físicas apenas individual. Permanecem suspensos os piqueniques ou qualquer outro tipo de evento que possa gerar aglomeração.

Parque da Cidade

O Parque da Cidade abre diariamente às 05h para os praticantes de caminhadas e esportes no campos de futebol. Já o teleférico abre às 08h30. O parque funciona até às 18h.

Orla Pôr do Sol

O embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi ocorrerá normalmente, das 8h às 17h.

Limpeza Urbana e Coleta Domiciliar

Os serviços de limpeza e coleta domiciliar acontecem normalmente. Já a Coleta Seletiva e o programa Cata Treco não ocorrerão neste dia. Os Ecopontos fecham na segunda e reabrem na terça-feira, 13.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju não terão expediente no dia 12 de outubro.

