Gilberto Maynart mostra força, reúne juventude e dialoga sobre o futuro de Maruim

11/10/20 - 08:49:30

Na noite da última sexta-feira (9), o candidato a prefeito de Maruim, Gilberto Maynart (PT), mostrou força e se reuniu com um grande número de jovens maruinenses, no Eco Clube Canoas, para discutir propostas para o futuro de Maruim.

Já considerado o maior movimento espontâneo de jovens do município em apoio a uma candidatura, o evento serviu para Gilberto Maynart e Edileuza de Chile, candidatos a prefeito e a vice-prefeita, ouvirem a juventude e dialogarem sobre assuntos relacionados à saúde, educação, cultura, esporte e políticas de inclusão social.

Na ocasião, o candidato a prefeito Gilberto Maynart assinou um documento, chamado de ‘Pacto pela Juventude’, com reivindicações da classe para fortalecimento das ações na futura gestão voltadas para os jovens de Maruim.

“Tive uma alegria imensa com a presença de toda essa juventude, que veio aqui falar com a gente. Colocar suas propostas, sua demandas com relação ao futuro do nosso município, principalmente em relação ao futuro da nossa juventude. Fiquei mais feliz ainda, em ouvir uma juventude consciente, que espera que nós façamos por eles, aquilo que eles merecem. Um ponto alto do Encontro da Juventude 13, foi a demanda com relação aos cursos profissionalizantes. Nós iremos investir maciçamente nessa área! Na nossa primeira gestão, capacitamos 510 pessoas em Maruim, das quais 110 foram jovens. Agora, vamos multiplicar esse trabalho, para que mais jovens ainda tenham acesso a cursos profissionalizantes em nossa cidade”, afirmou Gilberto Maynart.

Para a candidata a vice-prefeita Edileuza de Chile (PV), o Encontro da Juventude 13, serviu para evidenciar demandas negligenciadas há vários anos.

“Não tem como se pensar em um Novo Tempo em Maruim, sem cuidar da nossa juventude que segue com os direitos básicos negligenciados. O jovem precisa ser ouvido e atendido! Tivemos um excelente bate-papo, e acredito muito no potencial da juventude para mudar a realidade de Maruim”, observou Edileuza de Chile.

Da Assessoria de Imprensa

Foto: Jhonata Teles