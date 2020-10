Hilda Ribeiro: “Lagarto vai continuar seguindo em frente com honestidade e trabalho”

Com o início da campanha eleitoral deste ano, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, está otimista com uma vitória nestas eleições. E ela credita isso ao trabalho que vem desenvolvendo e a aprovação do lagartense ao seu nome.

“Quando assumi a Prefeitura de Lagarto, eu encontrei um verdadeiro caos. Isso estava claro para todo o Estado com operações policiais dentro da Prefeitura. Primeiro, moralizamos a administração pública, com respeito aos recursos públicos, honestidade e compromisso”, diz Hilda Ribeiro.

A partir disso, a prefeita Hilda Ribeiro equacionou o caixa, tocou obras e, mesmo com a pandemia, Lagarto passou a crescer. “Eu não fiquei lamentando não. Ao contrário, fui trabalhar, buscar parcerias, trazer empresas, gerar emprego. Vem aí Hospital de Câncer, usina de asfalto, frigorífico, nossos jovens agora têm esperança de ter um trabalho”, afirma Hilda.

Durante a crise da pandemia, a Prefeitura de Lagarto realizar a maior entrega de kits de alimento do Interior, fez testes rápidos, distribuiu a merenda escolar para as famílias dos alunos, reforçou o programa Renda Cidadã garantindo um estabilidade aos trabalhadores autônomos.

A Prefeitura de Lagarto realizou ainda a maior operação tapa-buracos da história da cidade, pavimentou e calçou diversas ruas e fez diversas obras por toda a cidade, fazendo com que muitos postos de trabalho fossem gerados.

Prova desse trabalho é que os números do Ministério da Economia mostram que Lagarto foi o município do Interior do Estado que mais gerou emprego. “Por isso, Lagarto vai continuar seguindo em frente com honestidade e trabalho. Com o povo ao nosso lado, pode ter certeza que o lagartense não vai querer voltar ao atraso”, garante Hilda.

