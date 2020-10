Ibope também fez avaliação do Governo Belivaldo e a soma dos resultados positivos traz uma aprovação de 56%

A pesquisa realizada em Aracaju, entre os dias 7 e 9 deste mês de outubro e publicada pela TV-Sergipe (contratante) na sexta-feira (09) também avaliou da administração do governador Belivaldo Chagas (PSD) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O Ibope perguntou: “Como o(a) sr(a) classifica a administração do Governador Belivaldo Chagas até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo?

Ótima 4% – Boa 12% – Regular 40% – Ruim 15% – Péssima 27% Não sabe/Não respondeu 2%.”

Sobre o presidente Bolsonaro a mesma pergunta: Como o(a) sr(a) classifica a administração do Presidente Jair Bolsonaro até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo?

Ótima 17% – Boa 17% – Regular 19% – Ruim 8% – Péssima 36% Não sabe/Não respondeu 2%.”

Segundo ainda o Ibope, a soma dos resultados positivos traz uma aprovação de Belivaldo, com 56%, e de Bolsonaro, com 53%.

Explica relatório – O Ibope Inteligência explica em seu relatório que a “pesquisa realizada em Aracaju por entrevistadores por meio de abordagem telefônica. Considerando que há uma parcela pequena de eleitores que não possui qualquer tipo de telefone, a pesquisa não representa o eleitorado como um todo”.

Diz ainda que “além de controlar a amostra por variáveis de perfil (sexo, faixas de idade e de escolaridade) e posteriormente realizar uma ponderação para ajustar o perfil do eleitorado, também foram desenvolvidos mecanismos que ajudam a garantir alguma dispersão amostral na cidade, aspecto fundamental para eleições municipais. Ainda assim, os dados devem ser interpretados com algum cuidado. Os entrevistadores estão trabalhando com todos os protocolos de segurança em relação à pandemia”.

O Ibope explica que “o objetivo de uma pesquisa eleitoral não é antecipar os resultados da eleição, mas sim o de mostrar o cenário no momento em que foi realizada. A pesquisa é uma fotografia do momento e não tem o poder e nem a intenção de prever o resultado de uma eleição. Por isso, seus resultados não podem ser usados para prever o resultado das urnas”.

O Ibope Inteligência disponibilizou este relatório completo em seu site, na sexta-feira, 9. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral: SE‐02812/2020. Tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 504 eleitores da cidade de Aracaju, por telefone. O levantamento foi feito entre os dias 7 a 9 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95%.