“Isso aqui não passa na propaganda da prefeitura”, aponta Márcio Macêdo

11/10/20 - 07:38:59

Petista dialogou com moradores que denunciaram descaso e falta de serviços básicos para a região

Neste sábado, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), comandou a ‘Carreata 13’ na zona de expansão da capital. Ao lado da vice, Professora Ana Lúcia, do deputado federal, João Daniel, e do ex-deputado estadual, Robson Viana, o petista dialogou com a população e apresentou os compromissos da coligação ‘Aracaju de Todos Nós’ às comunidades.

“A zona de expansão foi abandonada, mas nós iremos resgatar a esperança de uma vida melhor. O São José, que é uma comunidade extremamente importante, precisa de atenção em todas as áreas. Saúde, educação, desenvolvimento sustentável. Nós sabemos o quanto a Zona de Expansão se desenvolveu com o PT, com Déda. Nós vamos retomar o crescimento da região. Vamos cuidar da Zona de Expansão, devolver o desenvolvimento da região”, disse.

Em um dos pontos do povoado, Márcio foi surpreendido por um comerciante que denunciou mais um descaso da população. Com a calçada repleta de lixo, ele afirmou que a Prefeitura de Aracaju tem cobrado uma taxa aos moradores para que o serviço de coleta seja feito. “Estão cobrando para pegar o lixo. Veja isso aqui. Filma isso aqui”, afirmou, mostrando, em seguida, o amontado de lixo na calçada, aguardando o recolhimento.

Márcio, por sua vez, mostrou sua indignação e criticou a postura do governo municipal. “Limpeza pública é compromisso do prefeito e da prefeitura. É um direito do cidadão. Isso, além de lamentável, é um absurdo. Sou solidário com vocês, tenho compromisso de resolver essa questão”, reforçou o postulante a prefeito.

“A atual gestão prometeu fazer, aqui, um bairro modelo, mas só́ transformou em um bairro modelo de abandono. Eu vou mudar essa realidade”, acrescentou.

Em outro momento, Márcio foi surpreendido por uma moradora que ressaltou a situação que todos têm vivido na região. Ela destacou que a região tem sofrido com a falta de investimentos e, também, ineficiência da gestão atual. “Somos daqui da Zona de Expansão, da Guaxuma, do grande Robalo. Nós estamos necessitando de você, Márcio. Nós oramos muito. Rezamos muito para o PT entrar. Vamos lutar por você. Já chega de Edvaldo. Nós estamos sofrendo. Nós temos que ter o PT de volta”, suplicou.

Ainda durante passagem da ‘Carreata 13’, a escuridão e falta de pavimentação das ruas chamou a atenção do petista. “Essa é a realidade de quem paga a taxa de energia, de quem paga IPTU. Escuridão, abandono. Descaso. Interessante que isso aqui não passa na propaganda da prefeitura, não merece destaque”, ironizou.

“Nós somos o time de Déda e vamos retomar o desenvolvimento da Zona de Expansão. Vocês sabem como o PT governava. Somos parte do sucesso do governo de Déda e vamos trazer de volta todo o desenvolvimento que a região precisa. Nosso povo anseia por mudança e nós faremos isso”, completou.

A ‘Carreata 13’ deste sábado terminou na Orla Pôr do Sol, um dos principais cartões postais da cidade, localizada no Mosqueiro, símbolo de investimento da gestão do PT na capital. “Na Orla Pôr do Sol, que foi projetada e iniciada por Déda, fui recebido com sorrisos, com carinho. Com esperança e saudades do PT. Foi lindo, especial e emocionante. Muito obrigado a todos e todas”, concluiu.

Presenças

A agenda política também contou com a presença de candidatas e candidatos à Câmara Municipal, a exemplo de Manu Nascimento, Gama, Karina Drummond, Dentinho, Marcinho da Juventude, Marcones Quirino e da liderança Marcos da Caranga.

Da assessoria

Foto: Janaína Santos