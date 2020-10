MÁQUINA DA PREFEITURA DE LAGARTO É FLAGRADA FAZENDO SERVIÇO PARTICULAR

11/10/20 - 08:59:27

Um flagrante que está dando o que falar em Lagarto neste sábado, 10. Um vídeo flagrou o momento em que uma máquina da prefeitura de Lagarto realizava um serviço em um terreno particular no povoado Brejo, onde se está construindo uma casa. Um carro também do município que estava no local empreendeu fuga, mas acabou colidindo contra uma casa, na esquina do terreno.

O flagrante foi feito pelo deputado federal Fábio Reis, que passava pela rua principal do povoado e notou a ilegalidade cometida pela gestão da prefeita Hilda de Gustinho. Quando os funcionários notaram a presença da câmera de celular, se evadiram do local rapidamente e um dos condutores provocou um acidente.

A prefeitura emitiu uma nota explicando que a máquina estava sendo estacionada, porém em um terreno particular. Mas o que se verificava era que a pá estava engatada, realizando a limpeza do terreno, enquanto outro funcionário observava a ação. Assim que foram flagrados, os dois fugiram. O condutor da máquina ainda afirmou: “Eu não tenho nada a ver, não”.

Fonte Lagarto News 24h