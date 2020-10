MARCIO MUDA DE TOM E AGORA PASSA A ATACAR DANIELLE PARA MELHORAR POSIÇÃO

11/10/20 - 22:30:31

O candidato do PT à Prefeitura de Aracaju, Marcio Macedo, mudou o discurso de campanha, como previu análise publicada no sábado (10), pelo Faxaju Online. Márcio passou a mirar na candidata do Cidadania, Danielle Garcia, que apareceu em segundo lugar na pesquisa do Ibope, publicada na sexta-feira (09), com 21%, O que dá uma diferença de 15% do candidato petista, que somou apenas 5%.

Através de postagens nas redes sociais, neste domingo (11), Márcio Macedo diz que estão querendo transformar “Aracaju em uma Delegacia de Polícia”. E acrescenta: “o nosso povo não é bandido. Nosso povo precisa é de Educação, Saúde, geração de trabalho e de renda”.

Márcio Macedo diz mais: “Danielle, você desafiou Edvaldo Nogueira para um debate. Ele, com sempre, fugiu. É um fujão! Mas quero dizer a você que aceito o desafio. Vamos fazer um debate”? Essa nova estratégia de Marcio Macedo foi orientada por sua equipe de marketing, lembrando que para o PT “sonhar” em disputar o segundo turno, precisa primeiro afastar o Cidadania do caminho.

Marcio Macedo diz ainda que “a suposta nova política e a política tradicional, conservadora e reacionária escolheram o seu jogo. Querem a polarização Edvaldo e Danielle. E, desesperadamente, querem tirar o PT e a minha candidatura desse jogo. Eles só esqueceram de combinar com o povo”.

Marcio conclui dizendo: “Eu pratico a boa política, baseada no diálogo com o povo, por isso estamos a caminho do segundo turno”.