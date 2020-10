Adilson Junior apresenta propostas para aquecer a economia de São Cristóvão

A campanha do candidato a prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior (PSD) vem ganhando força no município e as carreatas aumentam a cada semana. No último sábado, ao lado do candidato a vice-prefeito, Betão do Povo (PDT), o irmão do deputado federal Fábio Henrique, percorreu as principais ruas da cidade com uma carreata que contou com centenas de carros.

“Nossa mini-carreata pela sede de São Cristóvão foi um sucesso e o crescimento da ‘Onda Azul’ me deixa muito feliz e com a certeza que estamos seguindo o caminho certo, o caminho da vitória com apoio do povo que pede socorro. Centenas de carros fizeram parte da ação de forma espontânea e a cada rua que a gente passava, mais carros nos acompanhavam, foi lindo e sou muito grato por todo esse carinho. Somos a esperança da população e vamos juntos construir uma nova história de verdade”, orgulha- se.

Adilson revelou que o aquecimento da economia vai ser uma prioridade em sua gestão e quer criar o Distrito Industrial com objetivo de geração de empregos e renda.

‘Vamos conseguir organizar e investir na economia da cidade. Quero criar um projeto para criar o ‘Programa Empresa Fácil’, valorizar as marisqueiras e pescadores, além de apoiar e incentivar o comércio local com a criação do Fórum Permanente de Diálogo (FPD), entre gestão e comerciantes”, explica.

O candidato a prefeito disse ao povo que quer construir a sua própria história e colocar os projetos em prática com foco em melhores condições e qualidade de vida para os moradores da quarta cidade mais antiga do país.

