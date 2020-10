Atividade Física: online, gratuita e com duas novas modalidades

12/10/20 - 08:10:20

Se você estava procurando uma oportunidade para iniciar, retomar ou ainda intensificar os seus treinos e cuidar da saúde, o Unit Esportes lançou duas novas modalidades: o Treinamento Online – TRON – e o Treinamento Personalizado Virtual – TPV. As atividades são também para público externo e já estão com inscrições abertas.

“Com o distanciamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus, e com as atividades presenciais suspensas, nós iniciamos atividades online com os alunos que estavam matriculados nas modalidades que ofertadas no Unit Esportes. Hoje, a realidade é que as pessoas adquiriram o hábito de realizar as atividades em casa com orientação. Por isso, nós estamos implementando essas duas modalidades. A princípio, as turmas seguem até dezembro”, declara o professor Walter Thiessen, coordenador de Esportes da Universidade Tiradentes.

“Como as atividades são totalmente online, pessoas de outros estados também podem participar. Nós desenvolvemos um programa pensando em todo o tipo de público, executado por professores com grande experiência, com todo o cuidado e a orientação”, acrescenta.

Com aulas diárias e em diversos horários, o treinamento online – TRON – ofertará opções diversificadas de atividades. “Atualmente, contamos com cinco horários disponíveis por dia e cada um terá um tipo de aula. Essa programação passará por atualizações semanais para que sejam atividades mais dinâmicas. Ao realizar a matrícula, o aluno receberá um formulário, e nele constará uma triagem inicial e o objetivo do aluno”, explica Thiessen.

O inscrito escolhe o horário e acompanha as atividades ao vivo com todas as orientações necessárias. “Nesta modalidade, teremos aula de relaxamento, ioga e alongamento, como também de fortalecimento muscular, treinamento funcional, exercícios de mais intensidade e baixa intensidade, exercícios para membros superiores e inferiores, apenas para abdominal, enfim, opções de atividades dentro de uma grade semanal sempre com a orientação de um professor”, salienta.

Já no Treinamento Personalizado Virtual – TPV –, os professores do Unit Esportes elaboram planilha semanal exclusiva para os alunos inscritos na modalidade. Após a avaliação inicial, os professores farão o treinamento personalizado de acordo com o objetivo do aluno, tempo disponível, material que ele possui em casa e o espaço que ele tem acesso para a prática da atividade física.

“Os professores desenvolvem uma planilha própria, conversam individualmente e funciona como um personal trainer, mas de forma virtual. A planilha de treinamento também é alterada a cada semana com novas opções de treinamento. Além da explicação do professor, os alunos também têm acesso a vídeos explicativos dentro da plataforma do YouTube da Unit”, garante o coordenador.

Para mais informações, acesse portal.unit.br/esportes/

Assessoria de imprensa