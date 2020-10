COLISÃO ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO DEIXA UM CICLISTA FERIDO NO MOSQUEIRO

12/10/20 - 07:59:47

Um ciclista ficou ferido na noite deste domingo (11) na Orla Por do Sol, após uma colisão com um veículo Fiat Uno, no Mosqueiro, em Aracaju.

As informações passadas por uma equipe da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), são de que o ciclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi conduzido ao hospital.

O condutor do veículo realizou exame de alcoolemia e foi constatada a não embriaguez, porém não possuía Carteira de Habilitação. Por conta disso, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Com informações da CPTran