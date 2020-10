Damares em vídeo do Dia da Criança revela apoio a Lúcio Flávio a prefeito de Aracaju

12/10/20 - 16:02:20

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves aproveitou o Dia da Criança, nesta segunda-feira (12) e enviou uma mensagem para Aracaju referente à data. Indiretamente, e sem falar sobre política, Damares cita o candidato a prefeito de Aracaju, Lúcio Flávio (Avante), tratando-o como “amigo e parceiro, que sonha com uma cidade sem violência contra a criança.”

Desde que trocou a sua candidatura a vereador pela de prefeito de Aracaju, que Lúcio Flávio anunciava que teria o apoio da ministra Damares Lima, inclusive que ela faria uma vídeo lançando a sua candidatura. Como o presidente Bolsonaro (sem partido) disse que seus ministros não se envolveria nas campanhas municipais, Damares aproveitou o Dia da Criança para ‘colorir’ a apresentação que faria do candidato que ela apoia em Aracaju.

Lúcio Flávio é um dos coordenador do grupo “Brasil 200” e sua candidatura aconteceu praticamente por pressão de empresários de Sergipe, que se dispuseram a bancar sua campanha, como também do presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé, que o queria candidato a prefeito de Aracaju.

A própria ministra Damares Alves participou de reuniões online com membros do Avante em Sergipe, demonstrando interesse na candidatura de Lúcio Flavio a prefeito de Aracaju, cedendo, inclusive, um dos seus assessores no ministério, Davi Alcântara, para ser o candidato a vice de Lúcio.

Mensagem de Damares – “Alô Amigos de Aracaju! Outubro, mês da criança! E eu estou passando por aqui para dizer que nós estamos com uma grande jornada no Brasil em defesa das crianças, no combate a todo tipo de violência contra a criança no Brasil”.

No audio, a ministra Damares Alves diz ainda: “Em Aracaju um amigo, um parceiro, que sonha com uma cidade sem violência contra a criança. Esse meu amigo é Lúcio Flávio. Lucio Flávio, estou passando aqui para dizer que estamos juntos. Bora amigo! Bora juntos mudar essa nação! Bora proteger as crianças de Aracaju. Deus te abeçõe Lúcio Flávio.”

Nessa parte final de sua mensagem, a ministra Damares Alves praticamente faz campanha favorável a Lúcio Flávio, quando diz que ele “sonha com uma cidade sem violência contra a criança”, quando o convoca para irmos “juntos para mudar essa nação e proteger as crianças de Aracaju.

O candidato Lúcio Flávio postou o vídeo de Damares Alves nas redes sociais e a utiliza como um apoio forte tanto da ministro como, indiretamente, do presidente Bolsonaro. Lúcio obteve 3% das intenções de votos, em pesquisa do Ibope, publicada na sexta-feira (09).