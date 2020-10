Danielle Garcia realiza carreata e reforça desafio ao prefeito para debate

12/10/20 - 06:12:42

Candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania) realizou, ao lado do seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB), duas mini carreatas neste sábado, 10. Pela manhã, o ato ocorreu no bairro Porto Dantas. Já no final da tarde, a candidata deu início a mais uma carreata, que passou pela Aruana, Santa Tereza e Aeroporto.

Danielle destacou que a administração municipal deve estar mais próxima da população. “Em especial nos bairros mais periféricos, para identificar as demandas e solucioná-las o quanto antes. Por isso, manteremos um contato constante com os aracajuanos. Além disso, em nossa gestão todas as áreas funcionarão de forma efetiva, com qualidade na prestação dos serviços públicos”, salientou Danielle.

A candidata ressaltou o desafio que fez ao atual prefeito para debater, olho no olho, a real situação de Aracaju. “Seria justo e democrático um debate com o prefeito para tratar dos problemas da nossa cidade, as obras eleitoreiras para maquiar a capital e sobe as investigações contra a sua administração. O desafio foi feito, mas até o momento não houve resposta. Pelo visto Edvaldo Nogueira prefere se esconder no marketing dos programas eleitorais”, afirmou Danielle Garcia.

Ascom/Danielle Garcia