EX-PREFEITO DE AQUIDABÃ ESTÁ NA UTI DO SÃO LUCAS POR TER CONTRAÍDO COVID

12/10/20 - 17:04:21

O ex-Prefeito de Aquidabã (SE) Marcos José Barreto (Marcos da Acauã) está com o Covid-19. Há aproximadamente 12 dias ele esteve internado no Hospital da Unimed, em Aracaju, mas no domingo (11) ele apresentou um quadro grave.

Marcos da Acauã foi transferido, no mesmo domingo, para o Hospital São Lucas e ocupa um dos leitos de UTI. Seu estado de Saúde merece cuidado especial, porque ele é de risco em razão de problema asmático.

O ex-prefeito de Aquidabã foi presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames).