Moradores do Santa Maria celebram passagem da Carreata 13

12/10/20 - 07:34:43

Comandada por Márcio Macêdo, a agenda política percorreu ruas do bairro e dialogou sobre as necessidades da região

Neste domingo, 11, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), percorreu as ruas do bairro Santa Maria em mais uma edição da ‘Carreata 13’. Ao lado do líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, da vice-governadora, Eliane Aquino, e da jornalista Lurian Silva, o petista recebeu o carinho do povo e sentiu, mais uma vez, a emoção em ver a saudade da população por uma gestação que prioriza as camadas mais carentes da cidade.

“Esse é o termômetro da minha campanha. O carinho do povo, a emoção, o amor por quem já fez tanto por nossa cidade. O Santa Maria sabe que foi com o PT que os empregos eram gerados para o povo. Aqui, fizemos cursos de capacitação através da Associação São Benedito. Foi o PT quem criou o Bolsa Família, que ajudou o nosso povo a sair da miséria. Eu vou criar o Bolsa Família Municipal para que nossa gente possa se reestabelecer dos efeitos da pandemia”, afirmou.

Ao perceber a situação de muitas ruas do bairro, sem qualquer infraestrutura e saneamento precário, Márcio destacou a necessidade de um olhar atento e ações eficazes para a região. “Nas zonas mais ricas, asfalto novo. Na periferia, asfalto velho, lama, poeira, buraco. O povo da periferia não merece o mesmo tratamento? Gestão desumana. A falta de saneamento básico é um problema recorrente em Aracaju. Falta ações efetivas da Prefeitura. A revolta com a atual gestão é grande”, disse.

“Ouvi muitas reclamações por conta do desprezo do atual prefeito. Percebo que ele não tem coragem de mostrar em suas propagandas, porque sabe que a região segue abandonada. Essa realidade vai mudar. Serei prefeito para cuidar das pessoas”, acrescentou.

Na ocupação do Preó, Márcio se comprometeu com a população que reside nesse local, que não oferece nenhuma dignidade. Ele também garantiu que sua gestão será focada em projetos voltados à valorização dos aracajuanos e aracajuanas, com ações de fomento à economia, trabalho, renda, educação e moradia. “Por onde passei, vi o descaso e desprezo do prefeito com a periferia. Ele tenta esconder isso, mas nós não iremos aceitar. Assumi o compromisso de cuidar dessas pessoas. Vamos atuar com ações efetivas nessa comunidade para, assim, verdadeiramente fazermos uma Aracaju de todos nós”, enfatizou.

Presenças

A ‘Carreata 13’ deste domingo também contou com a presença dos candidatos e candidatas a Câmara Municipal, a exemplo de Cláudia Pereira, Camilo, Jefferson Lima, Karina Drummond, Marcinho da Juventude, Manu Nascimento e Dentinho.

Foto: Janaína Santos