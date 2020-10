MULHER EMBRIAGADA É PRESA EM FLAGRANTE POR DESACATO E INJÚRIA RACIAL

12/10/20 - 07:42:04

Uma mulher que não teve seu nome revelado, foi presa na madrugada da sábado (11) por dirigir embriagada e cometer crimes de injúria racial, lesão corporal, e denunciação caluniosa.

As informações são de que a mulher estava embriagada conduzindo um veículo pela avenida Melício Machado, quando teria perdido o controle do veículo e subido em um canteiro. Nesse momento, as pessoas que estavam próximo tentaram ajudar, quando um guarda municipal que tinha saído do serviço ajudou a mulher, mas ao perceber que ela estava muito embriagada, orientou que seria um risco dirigir o veículo.

Mesmo assim ela tentou tirar o carro do local, mas sem conseguir por conta do estado de embriaguez.

Por conta disso, as informações são de que o delegado responsável pelo caso, Leógenes Correa, autuou a mulher, após ela xingar o guarda de “negro babaca”, “negro safado” e “é porque você é negro”.

A mulher deve responder pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal, denunciação caluniosa e injúria racial.

Foto reprodução TV/SE