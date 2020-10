“No debate, ele não terá o marketing para maquiar a realidade”, afirma Danielle

12/10/20 - 08:17:04

Ruas esburacadas, quase intransitáveis, e obras inacabadas. Este foi o cenário encontrado pela candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), e por seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB), durante carreata, neste domingo, 11. Os registros foram feitos no bairro Soledade, mais especificamente no loteamento Izabel Martins.

A moradora Luciene Santos afirmou que há meses convive com esta situação. “E não temos resultado nenhum. As obras estão paradas. Às vezes eles começam a trabalhar, mas sempre param. Cada vez mais aumentando a buraqueira e piorando a situação. Temos dificuldade para passar com o carro, se pedir um Uber não vem, uma Samu também não consegue chegar”, destacou.

Danielle Garcia ressaltou que sua gestão mudará realidades de abandono como as presenciadas no Izabel Martins e em diversos outros cantos da cidade por falta de compromisso dos gestor municipal.

“Presenciamos obras inacabadas. Viemos fazer uma carreata aqui e todos os carros que nos acompanhavam atolaram. E olhe que os recursos para a obra são federais e estão nos cofres da Prefeitura desde 2016. Estamos 2020 e até agora nada. Quanto tempo mais o atual prefeito precisa para, com responsabilidade, trazer dignidade para as pessoas?”, questionou a candidata,

Para Danielle, fica claro o porquê do seu desafio ao prefeito da capital para um debate até o momento não ter resposta. “No debate, ele não terá o marketing para maquiar a realidade e esconder os problemas, como estes enfrentados pelos moradores do Izabel Martins. Ele sabe que vamos escancarar a real situação de Aracaju e por isso foge do debate. Mas eu seguirei reforçando o desafio para debatermos”, salientou.

Por Ascom/Danielle Garcia